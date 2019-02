Il Gaslini apre la Scuola di Alta Formazione per il Trasporto Neonatale

L’Istituto Gaslini ha celebrato il 25° compleanno del Servizio di Trasporto Neonatale “STEN” con un Convegno dedicato alla presentazione della nuova “Scuola di Alta Formazione per il Trasporto Neonatale del Gaslini”.

Si tratta della prima ed unica iniziativa italiana di questo tipo, frutto della ventennale esperienza maturata dal personale dell’Istituto.

Il Servizio di trasporto di emergenza neonatale, afferente al reparto Patologia Neonatale del Gaslini è da 25 anni un anello fondamentale per le cure neonatali: il suo scopo è trasferire i bambini che hanno bisogno di cure intensive di terzo livello all’unico centro di terzo livello della Liguria che è l’Ospedale Gaslini.

“E’ importante quando possibile realizzare il trasporto in utero, ma non sempre è realizzabile: in questi casi avere la possibilità di un trasporto neonatale qualificato può fare la differenza in termini di outcome post natali.

Il Trasporto Neonatale comporta una grandissima specializzazione: lo realizza infatti il personale della terapia intensiva neonatale del Gaslini, che lo svolge ogni giorno. Si tratta di un servizio consistente: mediamente 250 trasporti all’anno, ed ha uno scopo anche culturale: siamo riusciti negli anni a far comprendere che i bambini destinati a nascere prematuri devono farlo dove ci sono strutture e personale adeguatamente specializzati per le cure necessarie ai bambini prematuri: oggi circa il 95% dei bambini sotto il kg e mezzo nasce al Gaslini.

Il ruolo infermieristico richiede tantissima preparazione teorica e pratica, una grande sintonia con il gruppo di lavoro, e una importante esperienza in terapia intensiva, per essere pronti a qualunque situazione di emergenza” spiega il neonatologo Carlo Bellini che da 25 anni lavora in questo servizio e dal 2012 coordina il Servizio di Trasporto Neonatale del Gaslini.

La “Scuola di Alta Formazione per il Trasporto Neonatale del Gaslini”

“La Scuola, che aprirà il primo evento formativo al Gaslini nel prossimo mese di aprile, sarà organizzata in corsi di durata annuale sviluppati in giornate monotematiche. E’ rivolta a pediatri neonatologi e personale infermieristico che lavora ad ogni livello del trasporto neonatale. Arrivare a svolgere questa attività significa essere ottimi pediatri, ottimi neonatologi intensivisti ed avere sviluppato la capacità di operare in solitudine in ambienti a scarse risorse diagnostiche e al di fuori di realtà ospedaliere come avviene durante il trasferimento del paziente. Si opera utilizzando ogni mezzo necessario, generalmente ambulanza terrestre,ma anche elicotteri o aerei. L’equilibrio personale degli operatori indispensabile per gestire situazioni di emergenza richiede alta competenza e specificità e un lungo periodo di maturazione professionale” spiega Luca Ramenghi direttore della Patologia Neonatale del Gaslini.

I numeri del Servizio

In Italia, il tasso di natalità è ormai lievemente al di sotto dei 500.000 nati/anno. Il tasso medio di mortalità neonatale in Italia è diminuita dal 19,1 ‰ nel 1973 al circa 4,5 ‰ attuale, sebbene con notevoli differenze territoriali. Il numero di nascite in Liguria è intorno a 9500 nati per anno; il bacino di utenza dello STEN è di poco meno di 8500 nati vivi in quanto i mancanti nascono al Gaslini. Fin dalla istituzione dello STEN, il numero annuo di trasporti è stato sempre superiore a 200 per anno, con punte anche di 250-260. La Liguria rappresenta un modello organizzativo ideale di regionalizzazione poiché lo STEN copre l’intero territorio regionale e poiché esiste un solo centro di III livello, rappresentato dal Gaslini, con un esteso bacino di utenza.