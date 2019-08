Il concerto dei Vigili del fuoco al Carlo Felice il 2 agosto

I Vigili del Fuoco di Genova avranno il piacere di rinnovare il contatto con la cittadinanza e le istituzioni, per una volta al di fuori dell’attività di soccorso, venerdì 2 agosto, alle 20:15, al Teatro Carlo Felice: in questa occasione, infatti, si esibirà la Banda Musicale dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro Donato di Martile, che eseguirà 10 brani famosi, fra i quali opere di Rossini, Verdi, Morricone, De Andrè.

Il concerto è a ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, compatibilmente con la capienza dei locali. L’ingresso in Sala potrà avvenire a partire dalle ore 19.30.

Il concerto fa parte di un tour in nove città con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione, celebra la storia dei “pompieri”; un’iniziativa finalizzata a rinnovare l’abbraccio con tutti gli italiani ed in particolare con gli abitanti di quei territori colpiti da eventi tragici come terremoti, incidenti ferroviari, crolli, alluvioni, che hanno segnato l’attività del Corpo ed insieme la storia recente del Paese.

Sono già state teatro di questa manifestazione le città di Avellino, L’Aquila, Modena, Viareggio, Olbia; il 2 agosto sarà il turno di Genova, scelta per i drammatici fatti legati al crollo del Ponte Morandi; tappe successive saranno le città di Camerino (settembre), Verona (ottobre) e per finire Catania a novembre.

Conduttore della serata è Pino Insegno, che presenterà inoltre gli intermezzi video e due testimonianze sugli eventi del Ponte Morandi.

Dalle 16.30 nelle adiacenze di Piazza de Ferrari (in largo Sandro Pertini) saranno esposti automezzi antichi e moderni, nonché il furgone della video-documentazione e un filmato storico sugli interventi del Comando dei Vigili del Fuoco genovesi.

La Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene formalmente istituita nel 2017. In precedenza, dal 1939, il Corpo disponeva di una fanfara che accompagnava le cerimonie di giuramento degli allievi. Composta da 45 esecutori, tutti provenienti dai più famosi conservatori di musica italiani, partecipa alle celebrazioni pubbliche più importanti.

PROGRAMMA CONCERTO GENOVA

Alessio Olivieri CANZONE ITALIANA “Inno di Garibaldi”

Franz von Suppè CAVALLERIA LEGGERA Ouverture

Amilcare Ponchielli LA GIOCONDA Le ore dell’aurora – Sortono le ore del giorno – Danza delle ore del meriggio – Allegro vivacissimo

Ruggero Leoncavallo – arr. Donato Semeraro MATTINATA Tenore M° Francesco Grollo

Eduardo Di Capua ‘O SOLE MIO Tenore M° Francesco Grollo

Ennio Morricone NUOVO CINEMA PARADISO Nino Rota

OMAGGIO A NINO ROTA Boccaccio 70 – La Dolce Vita – Amarcord – 8 e 1/2

MAESTRO DIRETTORE: Donato di Martile