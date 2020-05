Il Cimitero di Staglieno svela le sue bellezze online

In occasione della Settimana dei Cimiteri Storici Europei 2020, il patrimonio artistico di Staglieno viaggia sul web con foto e video svelando le sue bellezze online.

Trasformare i divieti di assembramento in opportunità, facendo conoscere al mondo le bellezze del Cimitero Monumentale di Staglieno attraverso foto, video e contenuti pubblicati su internet. L’edizione 2020 della Settimana dei Cimiteri Storici Europei – in programma tra il 25 maggio e il 7 giugno – sarà all’insegna del digitale e della promozione sul web dei monumenti e delle opere d’arte di Staglieno.

Il Cimitero Monumentale genovese, costretto a sospendere le visite guidate a causa del divieto di assembramenti, ha aderito alla proposta di Asce – l’Associazione europea dei cimiteri storico-monumentali – partecipando a una Mostra Fotografica online che si potrà vedere direttamente da casa fino al 7 giugno 2020. Il Book, intitolato “Let’s remember together” (Ricordiamo insieme) e raggiungibile al link QUI E contiene una carrellata di foto provenienti dai più importanti Cimiteri Monumentali d’Europa. Staglieno viene omaggiata con l’immagine di copertina e uno scatto che ritrae l’Angelo di Monteverde, noto anche come l’Angelo di Oneto: una celebre statua replicata in molti cimiteri di tutto il mondo.

Inoltre, in occasione della Settimana dei Cimiteri Storici Europei, Staglieno ha pubblicato sul canale Youtube di Genova Meravigliosa un video che mostra alcuni dei suoi scorci più affascinanti. Un modo per apprezzare – anche da lontano – il patrimonio artistico del Cimitero Monumentale genovese, in attesa di poterlo finalmente ammirare con i propri occhi come nelle edizioni precedenti caratterizzate, tra gli eventi più importanti, da uno spettacolo musicale. Appuntamento che il Comune di Genova spera di riuscire a organizzare al Pantheon entro luglio, coinvolgendo gli archi dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice in un concerto di musica sacra – a cui si potrà assistere da remoto – pensato per commemorare le tante vittime del Coronavirus.

Tra le altre iniziative ideate dal Cimitero Monumentale di Staglieno, e diluite fino all’estate, ci saranno anche varie pillole distribuite sul sito ufficiale e sui canali del Comune che mostreranno gli ultimi restauri effettuati. In aggiunta al progetto, già realizzato, di un portale geolocalizzato con l’indicazione delle principali opere d’arte del Cimitero e la descrizione delle stesse. Infine, in vista dell’edizione 2020 del Salone Nautico, Staglieno spera nella fine dell’emergenza per bissare l’esperienza dello scorso anno, quando turisti e visitatori erano accompagnati alla scoperta delle bellezze del Cimitero, un vero e proprio museo all’aperto, dai ragazzi impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.

«Durante l’edizione 2020 della Settimana dei Cimiteri Storici Europei i turisti non potranno visitare Staglieno. Per questo motivo – spiega il vicesindaco e Assessore ai Servizi Civici Stefano Balleari – abbiamo pensato di creare dei tour virtuali per consentire di godere ugualmente delle bellezze storico-artistiche del nostro Cimitero Monumentale. Oltre ai contenuti già messi online, saranno realizzati alcuni video con la collaborazione di un’importante start-up genovese. E all’interno del Pantheon, gli archi del Carlo Felice terranno insieme a un noto soprano un concerto di musiche di chiesa per commemorare le tante vittime della pandemia. Sarà un modo – conclude Balleari – per esprimere la nostra vicinanza a tutti i cittadini genovesi che hanno perso i loro cari».