Il Campionato del Pesto in Italia e all’estero

Il Campionato Mondiale del Pesto sarà protagonista di tanti eventi e gare durante il mese di novembre

Saremo presenti giovedì 14 novembre con una gara dedicata agli studenti delle Scuole Superiori ad Orientamenti, 24° Edizione del Salone della Scuola, della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro, al Porto Antico dal 12 al 14 novembre.

Faremo una gara eliminatoria venerdì 15 novembre a Lille, in collaborazione con ilConsolato Generale d’Italia a Parigi, evento che si inserisce nella quarta edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo” dal 18 al 24 novembre.

Faremo tappa anche a Torino sabato 23 novembre durante il Gourmet Food Festival,evento dedicato al mondo del food in cui visitatori, produttori e operatori del settore si incontrano in un unico ambiente a Torino, una delle culle mondiali dell’enogastronomia dal 22 al 24 Novembre 2019.

Il Food Festival nasce con l’obiettivo di promuovere e narrare il rapporto fra cibo e territorio (regionale, italiano, internazionale) attraverso il minimo comune denominatore della qualità e dell’eccellenza e conoscere tesori enogastronomici, svagarsi o partecipare al fitto calendario di appuntamenti.

3 giorni dedicati al mondo dei foodies e degli amanti dei prodotti enogastronomici italiani di qualità, con una nuova partnership firmata Slow Food.

Martedì 19 novembre realizzeremo una gara eliminatoria riservata ai soci e amici delCircolo Svizzero di Genova, organizzata grazie alla Banca Patrimoni Sella & C.

Ed infine andremo per la prima volta in Barhein! il 30 novembre realizzeremo la gara eliminatoria per la prima volta nel paese del Medio Oriente, grazie all’organizzazione del giovane genovese Alessandro Pilloni, che è stato nominato di recente “Ambasciatore di Genova nel Mondo” e da due anni, dopo la laurea in Materie Finanziarie a Londra e il Master alla Bocconi di Milano, si è stabilito in Bahrein, dove lavora presso una società di investimenti mobiliari.

Il pesto è la specialità principe della tradizione culinaria genovese, ed è sempre più internazionale. Ora, dopo aver girato mezzo mondo, il pesto arriverà anche in Bahrein. La tappa del Campionato si svolgerà a Manama, la capitale del paese arabo che da anni ospita, ad esempio, il Gran Premio di Formula Uno e che, per ragioni commerciali e turistiche, strizza sempre più l’occhio all’Occidente.

Pilloni sta organizzando il contest in Bahrein con il patrocinio dell’Ambasciata di Manama e il Comune di Genova: si tratta della prima selezione del Campionato del Pesto in Medio Oriente. L’Ambasciatore italiano in Bahrein, Domenico Bellato, ha accolto con grande entusiasmo l’idea di Pilloni, perché attraverso questo evento si porterà un po’ di italianità in un paese dove vive una piccola comunità di nostri connazionali. Parteciperà all’evento di Manama anche l’Assessore Barbara Grosso,che porterà i saluti del Sindaco Marco Bucci.

L’evento si inserisce anch’esso nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che ha lo scopo di promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità.

L’obiettivo, naturalmente, è anche quello di promuovere anche in Bahrein i prodotti liguri, a cominciare dal pesto ma anche da tante altre specialità della cucina di casa nostra.