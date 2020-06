Il 26 giugno esce “Monovision” l’8° album di Ray Lamontagne

In uscita a fine mese“Monovision” l’ottavo album in studio del vincitore di un Grammy Award Ray Lamontagne

“Monovision” si compone di 10 brani e vede Ray non solo scrivere e produrre l’album ma anche suonare tutti gli strumenti in ogni traccia.

In occasione dell’annuncio del disco, LaMontagne ha lanciato il singolo “Strong Enough”, accompagnato dal videoclip ufficiale (https://youtu.be/21ETGjscgPE), che in pochi giorni ha già superato 37 milioni di visualizzazioni. All’inizio di questo mese, l’artista ha pubblicato anche un’altra traccia accompagnato da un video musicale tratto dall’album “We’ll Make It Through”. Il video mostra fotografie di famiglia vintage di Ray.

Tracklist MONOVISION:

Roll Me Mama, Roll Me

I Was Born To Love You

Strong Enough

Summer Clouds

We’ll Make It Through

Misty Morning Rain

Rocky Mountain Healin’

Weeping Willow

Morning Comes Wearing Diamonds

Highway To The Sun

Ray LaMontagne ha pubblicato 7 album in studio, 6 dei quali hanno raggiunto la Top 10 nella classifica degli album Top Rock e degli album digitali di Billboard. Inoltre, il suo album del 2010 “God Willin’ & the Creek Don’t Rise” ha vinto un Grammy Award per il miglior album folk ed è stato nominato nella categoria Song of the Year per “Beg Steal or Borrow”. Avendo lavorato con i produttori Ethan Johns, Dan Auerbach dei Black Keys e Jim James dei My Morning Jacket, il vasto catalogo sonoro di Ray è stato definito “a perfect throwback to the lost art of the album-length format” da Entertainment Weekly, “epico e magico” da Rolling Stone e “stupendo e ambizioso” da Esquire, mentre People ha definito Ray una “meraviglia della natura”.