Il 24 novembre a Villa Ronco a giocare a calciobalilla

Mercoledi 24 Novembre alle ore 16.00, nell’ambito del progetto “Genova – Un ponte verso il futuro”, il Centro Polifunzionale di servizi per la famiglia “Villa Ronco”, in collaborazione con Proloco di Sampierdarena / San Teodoro organizza una “Gara a coppie intergenerazionale di Calcio Balilla”.

“All’evento – spiega la responsabile Paola Fedele (foto a sinistra) – saranno presenti e coinvolti nel gioco ragazzi del territorio, i Rappresentanti delle Istituzioni e diversi personaggi di spicco della nostra Regione Le gare inizieranno a partire dalle ore 16.30; saranno partite “atempo” della durata di cinque minuti ciascuna. La finalissima ci sarà attorno alle 19.30, e poi… merenda e premi finali”.

Il progetto “Genova – Un ponte verso il futuro” è stato selezionato dà “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

“Il Fondo – continua Paola Fedele – nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”.

-Quali altri attività segue la “Cooperativa Sociale Lanza Del Vasto”?

“La Cooperativa, che prende il nome dallo scrittore, poeta e filosofo Giuseppe Giovanni Lanza del vasto, è una organizzazione no-profit che ha come obiettivo primario quello di assicurare la massima qualità̀ del servizio, la fiducia e soddisfazione dell’Utente, attraverso l’applicazione e l’utilizzo di metodologie di lavoro rispondenti all’identità̀ aziendale, rispecchianti l’approccio unitario alla Persona come individuo unico ed irripetibile. E’ con questa visione dunque, che la Cooperativa negli anni è divenuta un Gruppo cui fan capo diverse Aree d’intervento, in grado di rispondere e supportare le varie esigenze della Persona e della Famiglia lungo tutto il percorso di vita: dalla prima infanzia, alla vecchiaia, senza trascurare le istanze legate alla formazione ed al lavoro. La cooperativa s’è posta lo scopo di perseguire lo sviluppo integrale della persona e l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi alla persona.Tra i servizi di maggior spicco che sono rivolti alla persona, troviamo il Centro Polifunzionale “Villa Ronco”, all’interno di una Villa Seicentesca, situata nel cuore di Sampierdarena ( Via Nino Ronco 31 Sampierdarena) dove all’interno risiede un sistema di molteplici servizi coordinati, e finalizzati, oltre che a trovare soluzioni in favore delle famiglie del territorio anche ad offrire risposte concrete ai bisogni quotidiani di ogni singolo cittadino. Tante le attività: Nido d’infanzia, Scuola paritaria dell’infanzia, Centro diurno per anziani, Servizi per l’inclusione, Assistenza domiciliare, Centro clinico, Arti e mestieri, Agenzia per il lavoro, Agenzia formativa, Centro di medicina per il lavoro, un social club della Gigi Ghirotti e il Centro di solidarietà della compagnia delle Opere Liguria”.

-Perché un torneo di Calciobalilla?

“Lo scopo della manifestazione è, oltre il contrasto alla povertà educativa minorile e rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, quello di portare le famiglie e i ragazzi del territorio a beneficiare di tutto quello che per molteplici motivazioni Villa Ronco può offrire. Un Torneo di Calciobalilla perché credo che i ragazzi e non solo loro siano rimasti molto tempo connessi al mondo tecnologico e tanto, troppo sconnessi al mondo umano, fatto di valori e relazioni vere e concrete. Per cui, quale occasione migliore nel riprendere la socialità attraverso i gioco come il calciobalilla? E’ un gioco divertente e tradizionale: e tutto ciò che è tradizionale e semplice rimane per sempre”.

Quindi, il 24 novembre tutti alle “stecche” del calciobalilla! E ricordiamo che è… severamente vietato “rullare”!

“Ci auguriamo – conclude Paola Fedele – che i rappresentanti delle Istituzioni, i personaggi di spicco ed i semplici cittadini giochino con i ragazzi, facendo cosi “rete” e contribuire a fare le persone felici”.

Ecco tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione: Angela Galasso, Marco Dagnino, Elvira Franchini, Sharon SamPaoli, Francesco Piccone, Paola Fedele ed Enrico Mendace.

Insomma che aspettiamo? Iscriviamoci subito!

FRANCO RICCIARDI