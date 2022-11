Ieri super giornata di controlli sugli autobus Amt a Genova

Quella di ieri è stata una giornata di super controlli sui mezzi Amt contro il fenomeno dei “portoghesi”, ovvero di coloro che non pagano il biglietto sul bus o sulla metro.

In particolare l’attività si è svolta di mattina nei pressi della stazione Principe.

Tra le 7 e le 12 una squadra di 14 verificatori, ha controllato i passeggeri in piazza Acquaverde, all’uscita della stazione della metropolitana, in via Fanti d’Italia e in via Alpini d’Italia, sulle fermate e a bordo bus.

Le verifiche, secondo quanto riferisce Amt, sono state effettuate sulle linee urbane 1, 3, 7, 18, 20, 32, 34, 36, 38 e 54.

In cinque ore i controllori hanno verificato i titoli di viaggio di 1.064 passeggeri, rilevando 80 situazioni irregolari: 29 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando la multa di 41,50 euro.

Il tasso di evasione riscontrato è stato del 7,5%.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane, affiancate ai controlli mirati e ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 controllori in ambito urbano e provinciale.