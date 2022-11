Se ieri nel Mar Ligure tra Genova e Corsica ci sono state due scosse di terremoto una da ML 3.3 e l’altra pochi minuti dopo da ML 1.6, oggi davanti alla costa marchigiana non si è scherzato.

Qui, infatti, sarebbe in atto, dopo una prima forte scossa da ML 5.7 in atto un vero e proprio sciame sismico in mare tra l’Italia e la Croazia.

Terremoto nel Mar Ligure. Ieri erano le 16:23:23 quando in mare aperto, tra la Liguria e Corsica, si è verificato un primo terremoto sottomarino di ML 3.3 con ipocentro con coordinate geografiche 43.6200 di latitudine e 9.0100 di longitudine ad una profondità di 20 km. Il terremoto non è stato percepito dalla popolazione. La ragione è da ricercare nel sacco che l’evento si è sviluppato in mare aperto. (Evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/33297291).

Qualche minuto dopo ne è seguito un altro, alle 16:38:19 alle di magnitudo ML 1.6 sempre nella stessa zona, il Mar Ligure con ipocentro con coordinate geografiche 43.6850 di latitudine e 8.9660 di longitudine ad una profondità di 10 km. (Evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/33297591).

Terremoti: le scosse sismiche nelle Marche

Questa mattina brusco risveglio per i marchigiani che hanno sentito tremare la terra sotto i loro piedi.

Erano le 07:07:24 quando in mare davanti alla costa marchigiana pesarese si è verificato un terremoto di magnitudo ML 5.7 con ipocentro con coordinate geografiche 44.0130 di latitudine e 13.3240 di longitudine ad una profondità di 8 km. (Evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/33301831).

A questa prima scossa, percepita anche in Umbria ed Emilia-Romagna ne sono seguite ben 34. Con magnitudo che varia da ML 2.0 a ML 4.0 sempre in mare davanti alla costa marchigiana tra Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona.

Tante le chiamate alle forze dell’ordine con la gente che è uscita in strada.

A livello precauzionale vengono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Il traffico ferroviario viene sospeso.

Sono stati avviati i controlli del caso ad opera dei vigili del fuoco e della protezione civile e sono stati trovati i primi danni.

Terremoti. Giorgia Meloni è in costante contatto con le infrastrutture locali

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Presidente della Regione. Viene seguita l’evoluzione della situazione a seguito del terremoto avvenuto questa mattina al largo della costa marchigiana.” Lo si legge in una nota del Quirinale.