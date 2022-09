I prossimi spettacoli in scena al Teatro Govi di Genova

Gli spettacoli in scena al Teatro Govi di Genova:

venerdì 7 ottobre 2022, ore 21:00 Aldo Ascolese in Da Faber al Cielo

sabato 8 ottobre 2022 ore 21:00 Venere in pelliccia

ALDO ASCOLESE

In

DA FABER AL CIELO

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 21:00 il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, via P. Pastorino 23 rosso, ospiterà Aldo Ascolese, un artista dalla voce magica che, senza mai perdere la propria unicità, saprà riportare il pubblico indietro nel tempo, a quando Faber cantava la sua Genova, la sua Sardegna e la vita della gente con la profondità di un antico saggio e l’aria scanzonata di un ragazzino.

Aldo Ascolese, classe 1964, nasce in una famiglia numerosa e di umili origini: inizia a lavorare giovanissimo, a soli 14 anni. La musica è la sua passione e la sua compagna, e quando inizia a crescere in lui l’esigenza di esprimere tutto ciò che sente nel suo intimo, da autodidatta impara a suonare la chitarra e a scrivere canzoni.

Grazie alla sua profonda sensibilità e al suo occhio attento (è anche un ottimo fotografo) è stato capace di cogliere e di trasmettere in musica luci, colori, sapori, personaggi e immagini della sua Genova. Ha partecipato a importanti rassegne e trasmissioni RAI e Mediaset, ed è risultato vincitore in numerosissime manifestazioni e concorsi. Tra l’altro, ha partecipato alla prima rassegna dell’Isola in Collina organizzata dal grande Amilcare Rambaldi in onore di Luigi Tenco.

Ha fatto da spalla per anni a illustri cantautori, tra i quali citiamo De Gregori, De André, Guccini, Bertoli e Vecchioni. Il suo genere sfiora il tango e la milonga, la sua voce è calda e profonda e l’intonazione precisa.

Biglietti € 15 disponibili sul sito del Teatro Govi oppure presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it

Web: www.teatrogovi.com

VENERE IN PELLICCIA

Dal romanzo di Leopold von Sacher-Masoch

Regia DI Emanuela Bonetti

Con Manila Barbati e Martino Palmisano

Sabato 8 ottobre 2022 alle ore 21:00 la compagnia Baroni Rampanti porta in scena al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, via P. Pastorino 23 rosso, lo spettacolo Venere in pelliccia, una rilettura contemporanea del celebre romanzo di Leopold von Sacher-Masoch scritto nel 1870.

Il testo dispone sulla scena, come su una scacchiera, sensualità e freddo autocontrollo; cedimenti amorosi e manipolazione. L’aristocratico galiziano Severin stipulerà con Wanda, nobildonna rimasta vedova, un perverso contratto: lui sarà il suo schiavo. Un testo visionario, che per la prima volta in letteratura, tocca i temi di libertà, emancipazione femminile e dominio della donna sul maschio.

Wanda a Severin: “..sì, certo, mi prenderò un corteggiatore, altrimenti mi rimprovererai di non esser stata abbastanza crudele. Ma ora voglio divertirmi con te.”

Il “potere” passerà dall’uno all’altra; ma sarà lei a volerlo o lui?

L’essere sottomessi sarà una sconfitta o un traguardo?

