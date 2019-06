SAVONA. 4 GIUG. Alassini pigliatutto ai Campionati Italiani di Nuoto del Centro Sportivo Italiano, dove sono arrivate 8 medaglie d’oro, 6 d’ argento e tre di bronzo. “Continuano a mietere successi – commenta una entusiasta Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio-i nostri ragazzi del nuoto sono tornati da Lignano Sabbiadoro con un sacco di medaglie e ci hanno dato grandi soddisfazioni”.

A far brillare i colori liguri in Friuli Venezia Giulia sono stati i ragazzi e le ragazze della Gesco Nuoto Alassio che ha preso parte agli assoluti con 21 atleti, di cui 8 special classificandosi alla fine al 41esimo posto fra le società partecipanti su 77 : “E’ stata una esperienza fantastica – raccontano gli istruttori della Gesco Nuoto al rientro -non solo sotto il profilo sportivo, ma anche come momento di condivisione, aggregazione, crescita. Anche i genitori sono stati fantastici, come gli atleti”.

Questi i risultati.

Nei 50 Stile Libero: Cloe Rinaldi, esordiente A, 6° posto; Denis Sarbu, juniores, medaglia d’ argento (special); Andrea Schivo, cadetti, argento (special); Matteo Caccin, cadetti, bronzo (special); Carlotta Bottelli, seniores, medaglia d’ oro (special); Serena Pastorino, M25, medaglia d’argento (special); Leonardo Tubino, M25, medaglia di bronzo (special); Giovanni Crosa di Vergagni, M35, medaglia d’ oro (special.

100 Dorso: Cloe Rinaldi, es A, 4° posto; Zoe Repetto, es A, 7° posto.

50 Dorso: Rinaldi Cloe, es A, 2°, argento; Repetto Zoe, es A, 4°; Sarbu Denis, juniores, oro (special); Schivo Andrea, cadetti, bronzo (special); Matteo Caccin, cadetti, 4° (special); Carlotta Bottelli, seniores, 2°, argento (special); Serena Pastorino, M25, argento (special); Leonardo Tubino, M25, oro (special); Bianca Sarbu, Juniores, oro (special).

50 metri rana: Denis Sarbu, juniores, oro (special). Giovanni Crosa di Vergagni, M35, oro (special).

100 metri rana: Crosa di Vergagni Giovanni, M35, oro (special).

100 metri stile libero: Giacomo Gandolfo, es C, 8 posto.

Staffetta 4x 50 stile libero. Esordienti A: Alfano Anna, Repetto Zoe, Rinaldi Cloe, Scosceria Lisa, 3 posto, bronzo.

Questi i nomi degli altri partecipanti: Matilde Bergero, Odulia Canobbio, Federico Cornelli, Luana Garelli, Viola Grollero, Marta Scarato, Beatrice Vota e Martina Zuffinetti.

PAOLO ALMANZI