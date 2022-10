I Mitilanti portano il poetry slam nel borgo di Ameglia a La Spezia, inedita edizione pomeridiana per la gara di poesie

I Mitilanti portano il poetry slam nel borgo di Ameglia a La Spezia. I sei partecipanti (quattro poeti e due poetesse) si daranno battaglia a colpi di versi. Chi si aggiudicherà la vittoria avrà anche accesso alle fasi regionali del campionato italiano della LIPS.

Il Senti Che Muscoli SP! la celebre declinazione spezzina del poetry slam, gara di poesia a giudizio popolare che tanto successo sta riscuotendo negli ultimi anni, varca i confini comunali e approda in un contesto davvero incantevole: lo splendido borgo di Ameglia.

Questa domenica, 9 ottobre, dalle 17:30 nella centralissima Piazza della Libertà, presso la Locanda Ameglia Alta, sarà possibile assistere alla ormai nota tenzone poetica organizzata dai Mitilanti.

A darsi battaglia, secondo le regole del poetry slam, ovvero declamando testi propri senza l’ausilio di basi musicali e costumi o oggetti di scena, e sottoponendosi poi al giudizio del pubblico presenta, saranno: Natalino Alberti, Rosemy Conoscenti, Laura Morelli, Manuel Picciolo, Ruttolomeo Canuomo, Mirco Vercelli.

Chi si aggiudicherà la vittoria, come detto stabilita da una giuria popolare, potrà accedere alle fasi successive del campionato nazionale gestito dalla Lega Italiana Poetry Slam.

“Abbiamo sempre cercato di portare la poesia in contesti inusuali – commentano i Mitilanti, dal loro quartier generale – per questo abbiamo accettato con gioia l’invito della Locanda di Ameglia a provare a portare il poetry slam in questo incredibile scenario e, soprattutto, in un orario per noi completamente inedito”

L’inizio dello spettacolo è infatti previsto per le ore 17:30