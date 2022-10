I giusti di Sicilia. Il libro racconta 12 figure esemplari

I giusti di Sicilia, un libro per conoscere l’isola della legalità attraverso 12 figure esemplari.

“I giusti di Sicilia”, il libro a cura di Francesco Fiorino sarà presentato lunedì 24 ottobre, alle ore 20.30, nella Sala Polivalente in Recco. L’evento è organizzato dagli studenti delle classi quinte del Liceo Da Vigo- Nicoloso. Don Francesco Fiorino, sacerdote, è il fondatore dell’associazione “I giusti di Sicilia”, nata per promuovere e valorizzare i vini e i prodotti sani e tipici dell’isola, per rifiutare lo sfruttamento dei lavoratori, per diffondere l’olio e le olive coltivate nei terreni sequestrati e confiscati alla mafia.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba così commentano il ruolo della Scuola.

«La scuola ha il ruolo più importante per educare alla legalità e per formare un cittadino consapevole e responsabile. Abbiamo concesso con piacere il patrocinio alla presentazione di questo volume che ha come finalità la trasmissione dei valori e dell’impegno antimafia alle giovani generazioni». Concludono Gandolfo e Manerba

Sono 12 figure esemplari e attuali, che vengono presentate nel volume scritto a più mani, tutte nate e vissute nella splendida e tormentata Sicilia. Di don Luigi Sturzo, Placido Rizzotto, Pina Suriano, Anna Maria Ciccone, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Rosario Livatino, Giuseppe Fava,

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Puglisi, Maria Saladino, ne vengono tracciati una breve biografia e una attualizzazione del loro pensiero e dell’apporto significativo e creativo che hanno donato non solo alla Sicilia, ma al nostro intero Paese. ABov