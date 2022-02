I cinquecentisti al lavoro per la “Casa Rossa”, Volontariato per la “Band degli Orsi” del Gaslini

I cinquecentisti al lavoro per la “Casa Rossa”, lo scorso weekend (29-30 gennaio) i cinquecentisti dei Coordinamenti liguri del Fiat 500 Club Italia si sono messi all’opera per montare gli arredi dei dieci alloggi della “Casa Rossa”, che costituiranno una sistemazione comoda e persino gioiosa – grazie ai molti colorati disegni – per i giovanissimi pazienti dell’Ospedale Pediatrico Gaslini e i loro cari, che spesso vengono da fuori regione per le cure e quindi necessitano di restare a Genova anche per lunghi periodi. Ad occuparsi di loro è la “Band degli Orsi” guidata dal prof. Pierluigi Bruschettini.

La “Casa Rossa” era un cantiere navale per piccole imbarcazioni il cui edificio originario risale al 1899. Oggi è una struttura in legno di abete rosso dell’Alto Adige che, oltre ai 10 appartamenti, ha a disposizione locali di servizio, uffici e studi dove opereranno professionisti a sostegno dell’infanzia e delle famiglie.

«L’IKEA ci ha fornito i mobili e persino l’ascensore» spiega il prof. Bruschettini «però per problemi di tempistica dei lavori, non avevamo chi li montasse, ma ora, grazie ai volontari, abbiamo la speranza che tutto sia pronto a breve.»

«Non potevamo non rispondere all’appello del prof. Bruschettini e nel primo giorno siamo intervenuti in una trentina di persone» spiega il presidente fondatore Domenico Romano, ricordando la lunga collaborazione tra il Fiat 500 Club Italia e la Band degli Orsi, che ha visto lo svolgimento anche quest’anno della tradizionale “Befana al Gaslini”, giunta alla 24ª edizione. «Un’esperienza molto emozionante, direi addirittura commovente» ha aggiunto Romano.

Ricordiamo che per i propri spostamenti la “Band” può anche contare sull’ormai conosciutissima 500 Giardiniera Settebellezze, che con il suo scoppiettante bicilindrico e la carrozzeria azzurrina con tanti decori porta il sorriso a chiunque la incontri.

Sabato prossimo, 5 febbraio 2022, si terrà una terza giornata per continuare i lavori di montaggio degli arredi. Chi volesse partecipare può contattare i fiduciari* e Teresio Parodi del Coordinamento di Genova che provvederanno ad organizzare le squadre

Chi volesse partecipare alla nuova giornata di volontariato contatti i fiduciari* e Teresio Parodi del Coordinamento di Genova che provvederanno ad organizzare le squadre.