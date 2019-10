Hockey, Cus vince il derby genovese con l’HC Genova

Domenica impegnativa per il CUS Genova Hockey, che nonostante le molte assenze porta a casa i tre punti nel derby contro l’HC Genova al termine di una partita rimasta in discussione fino all’ultimo secondo.

I Biancorossi partono subito forte e dopo pochi secondi mettono subito la testa avanti grazie alle rete di Bozzo, bravo a sfruttare una mischia in area e a trovare l’angolino di push. Il Cus spinge forte e tiene la pressione alta riuscendo a raddoppiare dopo pochi minuti su corto con Ghersi, si va quindi al primo intervallo sul risultato di 2-0.

Nella seconda frazione i Cussini calano dal punto di vista della concentrazione e concedono per due volte la superiorità numerica agli avversari, prima a causa di un giallo a Zero e poi per via di un verde preso da Ferrari. I Gialloblù non sfruttano però la superiorità numerica ed il secondo quarto si chiude a reti inviolate.

Dal terzo quarto in poi HC Genova cresce e mette all’angolo i padroni di casa che subiscono la rete dell’1-2 da Melis, bravo a correggere al volo un lungo cross da sinistra dove colpevolmente la difesa biancorossa non trova l’anticipo.

L’ultimo periodo è un vero e proprio assedio dei gialloblù che trovano anche diversi corti (l’ultimo proprio allo scadere), mai convertiti però in gol, la partita termina quindi 2-1 per il Cus, che può continuare il proprio percorso verso i playoff.

Risultato per gli uomini di Ferrero quindi positivo per i tre punti guadagnati, anche se sicuramente resta l’amaro in bocca per non aver chiuso la partita e non essere riusciti ancora a consolidare un gruppo di titolari fissi, che a causa delle numerose e continue assenze non hanno dato continuità. L’appuntamento è ora al 13 ottobre, quando Zero e compagni dovranno affrontare i biancoverdi del HC Savona, appena retrocessi dalla Serie A2.