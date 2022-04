Guida senza patente un camion contromano: è successo alla Spezia

Individuato grazie al sistema di video sorveglianza

Il conducente di un camion frigo, un 57enne originario di Pisa, dipendente di una cooperativa di trasporti, ha commesso tutta una serie di infrazioni alla Spezia.

Le infrazioni sono state commesse all’interno del centro storico della Spezia senza essere in possesso della patente di guida.

L’autista è stato anche ripreso dal circuito urbano di videosorveglianza mentre percorreva un tratto di lungomare contromano per evitare una coda al semaforo, per poi svoltare all’interno della zona a traffico limitato e sradicare lo specchietto di un’auto parcheggiata, prima di allontanarsi.

La Polizia municipale, tramite la targa, è risalita all’azienda proprietaria del camion e al nome del conducente.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente C, necessaria per guidare i mezzi sopra le 3,5 t. di stazza, e la stessa patente B gli era stata sospesa dal 2013 per non essersi presentato alla visita medica necessaria per il rinnovo.

La sua licenza di guida è stata quindi revocata, il camion fermato per tre mesi e l’azienda sanzionata.

Il 57enne ha accumulato multe per una cifra che varia dagli ottomila ad i 15 mila euro, a seconda di quando l’importo verrà saldato.