Guida completa alle case da gioco in italia

Case da gioco italiane, dove passare una serata al casino

Quando si parla di casinò si fa riferimento a delle strutture di lusso, che attirano migliaia e migliaia di visitatori ogni anno e che sono diventati il simbolo di alcuni territori. In Italia ci sono quattro vere strutture che possono essere definite “casinò”, vediamo nel dettaglio quali sono, dopo una breve panoramica sulla situazione del gioco in Italia.

Gioco in Italia: l’online domina

Non è difficile aver potuto riscontrare nell’ultimo periodo un vero e proprio boom per quanto riguarda i casino online aams in rete. Questo è legato prevalentemente alla situazione che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, ma anche ad altri fattori. Da una parte, le case da gioco fisiche hanno dovuto chiudere i battenti per diversi mesi, dall’altra va detto che i vantaggi tecnologici che risiedono nel gioco online possono essere considerati come una sorta di incoraggiamento per i nuovi utenti. Detto questo, le strutture fisiche di lusso come quelle che stiamo per analizzare, sono ancora particolarmente apprezzate e amate,

Casinò Campione d’Italia

Questa struttura è nata nei primi decenni del Novecento: per la precisione, le prime testimonianze parlerebbero del periodo della Prima Guerra Mondiale. Pare addirittura che inizialmente servisse a coprire delle attività di spionaggio. Dalla sua inaugurazione, nel 1917, passarono solo due anni fino a che la struttura non dovette chiudere a causa del divieto statale. Riaprì nel 1933 però in Canton Ticino, dove vigevano delle leggi più favorevoli. Diversi i personaggi famosi e le personalità importanti che hanno fatto visita e fanno tutt’ora visita a questo magnifico Casinò: attualmente si contano oltre 30 tavoli da gioco e centinaia di slot machines.

Casinò di St-Vincent

Altro Casinò che ha una storia importante è sicuramente quello di St-Vincent, Val d’Aosta. Fondato nel 1947, era stato pensato per incentivare il turismo: d’altronde si tratta di una funzione di cui ancora oggi si discute in tante altre Regioni italiane. Per tanti anni la struttura è stata una delle più importanti case da gioco d’Europa: oltre ai classici giochi francesi sono presenti tanti altri giochi più moderni, principalmente digitali ed elettronici. Ovviamente, vengono periodicamente organizzati tanti eventi culturali.

Casinò di Sanremo

Tra le principali attrazioni della città di Sanremo troviamo sicuramente il Casinò. In tal caso parliamo del più antico casinò italiano: è stato, infatti, fondato nel 1905 (si mormora dopo che il Casino di Alassio vendette a Sanremo la sua licenza). L’architetto francese Eugene Ferret si occupò dei lavori in stile liberty. L’influenza francese, d’altronde è molto evidente: il neobarocco rievoca la Belle Epoque. Il fascino è difatti rimasto invariato nel corso degli ultimi tempi, così come sono state tantissime le celebrità e le personalità di spicco ospiti: nel passato parliamo di Pastonchi, Pirandello e Mascagni, ma anche i fratelli De Filippo pare fossero amanti di questa struttura.

Casinò di Venezia

Se da un lato il casinò di Sanremo è considerato il più antico d’Italia e tra i migliori casino al mondo. Il casinò di Venezia si definisce la prima casa da gioco del mondo: pare che fosse stata aperta, con sede a Lido, nel 1638. La struttura che sorge tutt’oggi a Venezia centro, però, risale agli anni Trenta: nel 1946, il Comune acquistò Ca’ Vendramin Calergi per aprire una seconda sede della struttura. Insomma, tutt’oggi possiamo dire che le sedi vere e proprie del Casinò di Venezia siano tre: Cà Vendramin, palazzo rinascimentale spettacolare chiamato anche “salotto dei giochi classici”; Cà Noghera, primo casinò all’americana in Italia (quindi con slot machines e gli altri giochi americani classici) e Casinò di Lido, che continua ad essere attivo fondamentalmente come sede storica della struttura. Ogni anno sono migliaia e migliaia i turisti e i curiosi di tutto il mondo che vi fanno visita.