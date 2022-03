Guerra in Ucraina, task force ministeriale per le imprese

Guerra in Ucraina, creato un task force ministeriale per aiuto e supporto alle imprese italiane.

Presso il MiSE a supporto delle imprese che lavorano con Russia e Ucraina: assistenza diretta e incontri con le rappresentanze. Help desk e task force. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha deciso di creare una task force per le imprese italiane che operano direttamente in Russia e in Ucraina.

«Dal Mise c’è massima attenzione alle imprese italiane che operano direttamente in Russia e Ucraina o che sono legate in qualche modo a quei territori. Sono molto preoccupato per i contraccolpi del conflitto anche sull’industria. Credo necessario e doveroso che il governo italiano si occupi pure di questo aspetto a tutela delle persone e delle aziende che stanno affrontando delle enormi difficoltà economiche a causa del conflitto. Temo, purtroppo, che ci saranno ricadute negative anche in questo ambito».

Si legge in una nota del Mise sulla task force istituita venerdì 4 marzo, con decreto dal ministro Giancarlo Giorgetti per monitorare la situazione delle imprese e fare proposte concrete per affrontare la crisi provocata dalla guerra.

Help desk imprese e Task force operativa.

I numeri sono: 800 100117 per chiamate dall’Italia e +39 06 47052184 per l’estero. Si garantisce la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per segnalazioni mail l’indirizzo è tfiru@mise.gov.it.

Si è svolta una prima riunione della task force e, da oggi mercoledì 9 marzo, iniziano gli incontri con rappresentanze e associazioni dei settori industriali e produttivi, compreso il mondo cooperativo, per raccogliere istanze, problemi e proposte.

La task force è guidata da Amedeo Teti, che ha già grande esperienza nel settore del commercio internazionale e politica industriale. Il team ha il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, formulare proposte, rispondere alle domande delle imprese. Le associazioni imprenditoriali mettono a disposizione servizi di supporto alle imprese che hanno rapporti con Russia e Ucraina, con notizie e help desk.