Gruppo Marinedi: accordo con Unione Vela d’Altura Italiana

A Calata Ovest ci sono segni di ripresa. Le disposizioni regionali, hanno consentito agli armatori liguri di accedere al porticciolo per occuparsi delle proprie imbarcazioni, l’approdo ha ritrovato la sua vitalità e inizia a muoversi anche sul piano delle prenotazioni. A raccontarlo è Chiara Vigo, direttrice del porto chiavarese appratente al network Marinedi:

«E’ stato bellissimo tornare a vedere i nostri clienti sulle loro barche, tante famiglie e bambini, che hanno riassaporato un po’ di libertà, anche se ancora non possono uscire in mare. Nel nostro porto resort tutto è organizzato per ripartire in massima sicurezza e rispettando le norme.

Stiamo già ricevendo prenotazioni per la stagione estiva, qualcuna anche dall’Estero. Nonostante tutto siamo positivi e pensiamo che la partenza dopo questa pandemia potrebbe favorire un turismo interno.»

Per sostenere i diportisti in questo momento difficile per l’Italia e per la Nautica, Marinedi Group ha siglato una partnership con l’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI) che riserva tariffe di ormeggio convenzionate ai soci della prestigiosa associazione velica italiana.

L’importante convenzione triennale garantirà tariffe di ormeggio convenzionate nei Marina della Rete Portuale Turistica Marinedi, società leader della gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto ed al turismo nautico.

Marinedi offre ai Soci dell’UVAI, e agli armatori di unità da diporto iscritti da almeno due anni all’UVAI ed in regola con il pagamento delle quote sociali, uno sconto del 15% sulle tariffe di ormeggio dei Marina sopra indicati, nei limiti dei posti barca di tempo in tempo disponibili nelle singole località.

«La Partnership è tesa a promuovere ̶ conclude la direttrice del porto di Chiavari ̶ e supportare la ripresa della nautica ed incentivare gli armatori ad usufruire dei marina della Rete Marinedi per quella che sarà la graduale ripresa della navigazione.» ABov