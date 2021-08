Green pass, in Francia manifestazione per il quarto sabato di fila | Diretta

In Francia tantissimi cittadini sono scesi in piazza, per il quarto sabato consecutivo, per dire no al lasciapassare sanitario, il green pass.

Per l’occasione in tante città, sono state schierate ingenti forze di polizia.

Sembra che buona parte dei francesi non voglia darla vinta al presidente Macron riguardo il lasciapassare sanitario che dopo l’Assemblea Nazionale è stato, infatti, approvato e ha ricevuto l’autorizzazione della Corte Costituzionale.

Così a partire da lunedì, mentre in Italia è già in vigore da venerdì, su tutto il territorio francese, sarà attivo il green pass per poter accedere in una serie di luoghi quali ristoranti e bar al chiuso, palestre, cinema, teatri e anche trasporti a lunga percorrenza.

Fulcro delle manifestazioni è Parigi dove i manifestanti, secondo gli organizzatori ben 100.000, stanno urlando “Macron démission!”.

Uno dei cortei è stato organizzato da Florian Philippot, Presidente del partito Les Patriotes, prima esponente del Front National che su Twitter scrive: “I nostri governi mentono da diverso tempo. Ma qui siamo presi in giro: questo governo macron-covidista sta solo mentendo, non c’è più alcuna verità che esca dalla sua bocca! Mai. Governa solo attraverso la paura e le bugie. Dobbiamo abbandonarlo immediatamente!”

100 000 résistants crient « Macron démission ! » à Paris !

Extraordinaire élan de résistance ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 #Manifs7aout #manif7aout pic.twitter.com/2EIQZo4kkc — Florian Philippot (@f_philippot) August 7, 2021