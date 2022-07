Grande successo della mostra “Genova Pittrice. Capolavori dell’Età Barocca nelle Collezioni di Banca e Fondazione Carige”

Genova – In considerazione del successo riscontrato, “Genova Pittrice” resterà aperta fino a fine luglio. La mostra che celebra, in concerto con gli altri eventi cittadini sul tema, la grande pittura del barocco genovese attraverso i più importanti dipinti di Banca e Fondazione Carige, prorogherà infatti di tre settimane e chiuderà il 31 luglio per poter accogliere le tante richieste di visita ad oggi pervenute. L’esposizione, che raccoglie il meglio delle due Collezioni d’arte, rappresenta un’occasione unica per ammirare capolavori del secolo d’oro di Genova, la maggior parte dei quali trovano collocazione abituale in uffici e locali solitamente non accessibili. Tantissimi i visitatori che in questi tre mesi di apertura hanno molto apprezzato sia le opere che la loro collocazione in un percorso espositivo coinvolgente e suggestivo, ben illustrato attraverso visite guidate. Giudizi positivi che i visitatori hanno manifestato anche attraverso i canali social e che sono stati fonte di grande soddisfazione per Banca e Fondazione Carige, sempre attente a promuovere la cultura, la storia e i valori del territorio. “Genova Pittrice”, che ha sede nella scenografica e splendida cornice del seicentesco Palazzo Doria Carcassi (via Chiossone 10, Genova) di Fondazione Carige, sarà quindi visitabile fino a fine mese con le medesime modalità finora adottate e con gli stessi giorni di apertura/orari settimanali. Dunque, un’occasione da non perdere per coloro che non hanno ancora avuto il piacere di “immergersi” nella stagione barocca de La Superba, quasi una sorta di viaggio del tempo fra i capolavori dei più apprezzati maestri di quel periodo: Anton Van Dyck, Bernardo Strozzi, Domenico Piola, Gio. Benedetto Castiglione, Valerio Castello; i “caravaggeschi” Gioacchino Assereto e Orazio De Ferrari e i naturalisti Domenico Fiasella e Giovanni Andrea De Ferrari, tanto per citarne alcuni.

Le visite guidate sono gratuite e avranno luogo nelle giornate di mercoledì (14.30-18.30) e venerdì (15.00-19.00), previa prenotazione online su https://carige.happyticket.it/.