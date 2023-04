Grande successo a Ceriale per la mostra sulla Resistenza

In mostra centinaia di fotografie scelte dal collezionista Pino Fragalà sulla Prima Zona Liguria esposte in decine di pannelli opportunamente arricchiti da spiegazioni e commenti

SAVONA – Sta ottenendo un notevole successo di pubblico la bella e documentatissima mostra dedicata alla Resistenza in corso di svolgimento a Ceriale. La mostra, che presenta centinaia di foto originali dettagliatamente commentate e decine di pannelli espositivi, è stata organizzata dalla sezione ANPI “Felice Cascione” ed è dedicata alla Resistenza nella Prima Zona Liguria.

L’evento, a cura di Pino Fragalà, è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Imperia ed il patrocinio del Comune di Ceriale. A presentare la mostra, che resterà aperta fino al Primo Maggio, è stato il presidente dell’Associazione culturale “Fischia il vento” Giuliano Arnaldi con una orazione toccante.

“Voglio ringraziare Pino Fragalà curatore della mostra- ha detto Dino Morando presidente della sezione ANPI Felice Cascione di Ceriale- Giuliano Arnaldi per la splendida orazione, il Comune di Ceriale ed il suo sindaco Luigi Romano per la disponibilità, Luigi Gatti sempre presente e tutti coloro che hanno collaborato e sono intervenuti”. La mostra è allestita in via Primo Maggio, presso i locali comunali di Palazzo Fizzotti.

CLAUDIO ALMANZI