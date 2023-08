Gorreto Motor Fest 2023 dal 5 al 6 agosto

Un evento a due ruote lungo la notissima SS 45, per l’esattezza presso l’Hotel Miramonti di Gorreto, che il 5 e 6 agosto prossimi vedranno la kermesse targata “Benzena”, club di appassionate motocicliste che, per l’occasione hanno creato un evento ampio ed accessibile a tutti.

Un fine settimana tra motogiri e talk legati al mondo delle due ruote, corsi di meccanica di base, esposizione di auto e moto nonché merchandising Benzena.

E ancora il battesimo della sella per i più piccini (se dotati di casco…) ed un percorso di educazione stradale per i più grandi. Il sabato sera vedrà poi l’animazione con giochi antichi quali il tiro alla fune, la corsa nei sacchi e ruba bandiera per entrare in un’atmosfera divertente di un tempo andato.

Ogni attività è assolutamente gratuita, unico elemento a pagamento sarà la grigliata di sabato al prezzo di 18 euro, bibita inclusa. Per chi voglia fermarsi tutto il weekend, possibilità di pernottamento in hotel, oppure campeggio gratis nel prato antistante con servizi.

“La nostra idea è quella di realizzare un raduno praticamente gratuito al fine di incentivare la partecipazione”, spiega Fiamma Guerra una delle organizzatrici di Benzena, “il paese di Gorreto ha sempre ospitato le nostre manifestazioni e ci siamo trovate veramente bene sotto ogni punto di vista. Addirittura il sindaco in più occasioni ha presenziato personalmente.

La location è sempre il bar ristorante hotel Miramonti di Gorreto, che vede in Paolo grande appassionato di moto un vero e proprio punto di riferimento.

Un po’ come lo è la moto che svetta sul palo davanti al locale che sembra invitare i motociclisti a fermarsi… E molto spesso è così, sia per chi sia esperto della statale sia per chi si trovi a passare di lì per la prima volta.

Il nostro evento è aperto a tutti i tipi di moto e di motociclisti”. Un grande evento quasi interamente gratuito, all’insegna della passione e della condivisione, fatto per stare in compagnia e divertirsi nello spirito di fratellanza che caratterizza il mondo delle due ruote a motore. Roberto Polleri

Per informazioni email: info.benzena@gmail.com