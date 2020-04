Gli uomini del Commissariato Chiavari fermano pusher albanese

Fermato anche un acquirente, un genovese di 47 anni

Gli uomini del Commissariato di Chiavari, a seguito di indagine e dopo alcuni servizi di appostamento, hanno visto un 44enne albanese uscire e rientrare più volte dalla sua abitazione dopo aver preso contatti con persone che lo attendevano in strada.

Sabato mattina gli agenti hanno così deciso di intervenire entrando all’interno della casa dell’uomo trovandolo in possesso di alcune confezioni di cocaina per di 11 gr, della somma di euro 150 suddivisa in banconote di piccolo taglio e di numerosi pezzi di cellophane idonei a confezionare la droga.

Durante la compilazione degli atti sul telefono del 44enne sono arrivate alcune chiamate tra le quali un messaggio vocale “Whatsapp” di un certo “Marcello” che gli diceva: sto per arrivare a Chiavari per acquistare il solito, come l’altra volta. Gli agenti a quel punto si sono recati nel luogo dell’appuntamento, fissato in una via di Chiavari, fermando così un soggetto risultato poi essere “Marcello”, un genovese di 47 anni che ha poi confessato di essere lì per comprare droga dal pusher.