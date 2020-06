Gli autovelox mobili a Genova fino fino a domenica 14 giugno

Prosegue l’attività della Polizia Locale contro gli eccessi di velocità con il posizionamento dei sistemi di autovelox mobili.

Ecco l’elenco degli autovelox mobili che verranno sistemati da oggi fino alla sera di domenica 14 giugno.

La Polizia Locale precisa che l’elenco non è da ritenersi esaustivo.

Sono, infatti, possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città.

Mercoledì 10 giugno: dalle 13,00 alle 20,00, in via Mercati Generali (Valpolcevera).

Dalle 19,00 alle 02,00, in via Moresco – via Monnet

Giovedì 11 giugno: dalle 06,30 alle 13,30 in via Emilia (Valbisagno)

Dalle 19,00 alle 02,00 in corso Gastaldi – via Tolemaide

Venerdì 12 giugno: dalle 06,30 alle 13,30 sull’asse via Gobetti – via Righetti – via De Gasperi (Albaro)

Dalle 19,00 alle 02,00 in via Mercati Generali (Valpolcevera)

Sabato 13 giugno: dalle 19,00 alle 02,00 in via Mercati Generali (Valpolcevera)

Domenica 14 giugno: dalle 19,00 alle 02,00 in Galleria Colombo (Centro Genova – piazza Dante – via Macaggi – via Ippolito d’Aste).