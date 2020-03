Gli angeli del 31° Stormo trasportano bimbo da Alghero al Gaslini

Un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’Aeroporto militare di Ciampino per raggiungere Alghero e ripartire alla volta di Genova con destinazione finale il Gaslini per un trasporto sanitario urgente.

A bordo un bimbo in culla termica in imminente pericolo di vita.

— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 21, 2020