A Giuseppe Raiola, presidente di ASD “Ginnastica Recco”, è stata conferita nei giorni scorsi la “Stella d’oro” al merito sportivo. Questa onorificenza le viene assegnata dal Coni in qualità di dirigente, per aver favorito con la sua attività lo sviluppo e la divulgazione dello sport.

Anche il sindaco di Recco Carlo Gandolfo si congratula con Raiola per questa ambita riconoscenza: «L’Amministrazione comunale di Recco ̶ commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ̶ porge a Giuseppe Raiola le congratulazioni per il meritato riconoscimento e formula i migliori auguri per quanto ancora potrà fare per la nostra città e per l’attività sportiva.

I riconoscimenti ricevuti dagli atleti e dirigenti recchesi sono il segno dell’attenzione e della grande considerazioni che le massime autorità sportive nazionali nutrono verso i risultati raggiunti in termini sportivi dal nostro territorio».

Il presidente Raiola è in carica anche come presidente del C.R. della Federazione Ginnastica d’Italia e vice presidente del Coni Liguria. L’ultima “Stella d’oro” concessa dal Coni a un dirigente di Recco risale al 1970 quando a riceverla fu Antonio Ferro. ABov