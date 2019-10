Gita a Torino ai Mercatini di Natale il 30 novembre

Il Genoa Club Carasco e il Gruppo Alpini di Carasco organizza la Gita a Torino ai Mercatini di Natale Sabato 30 novembre 2019

PROGRAMMA Ore 6.30 – Partenza da Piazzale Alpini Carasco presso Giardini Pubblici di Via Piani Prevista sosta all’autogrill di circa 20 minuti Ore 9.30 – Arrivo a Torino. Giornata libera. Proseguimento per i Mercatini di: Piazza Castello; Borgo Dora al Cortile del Maglio; Piazza Solferino;Si suggerisce la visita della Mole Antoniana e Museo Egizio;Ore 17.00 – Partenza per Carasco con arrivo previsto per le ore 20.30 circa.La quota di partecipazione è fissata sulla base del numero degli iscritti:

Per info e prenotazioni telefonare entro il 26 novembre 2019 ai numeri 328.4576682 e 0185.350793 Confidando nella Vs. gradita presenza, l’organizzazione coglie l’occasione per augurarVi Buon viaggio e buon divertimento!!!!!