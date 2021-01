Giorno della Memoria, celebrazioni domani a Varazze

Mercoledì 27 gennaio 2021 Varazze celebra il “Giorno della Memoria”. Ore 10:00 inaugurazione degli inciampi posizionati in piazza Nello Bovani.

“Per non dimenticare”, mercoledì 27 gennaio 2021, come da tradizione, Varazze celebra il “Giorno della Memoria”, nella centrale piazza Nello Bovani.

Alle ore 10:00, alla presenza di una ridotta rappresentanza dell’Amministrazione comunale, delle Istituzioni e delle Associazioni combattentistiche varazzine, inaugurerà gli inciampi posizionati piazza Bovani a ricordo di varazzini deportati nei lager nazisti.

Le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, non consentono di celebrare l’importante ricorrenza come fatto in passato; ma, lo spirito di partecipare, comprensione ed analisi della comunità è sempre la stessa.

«Il 27 gennaio, il giorno della Shoah, dobbiamo riflettere sulla nostra civiltà perché riguarda l’uomo, la sua anima e il suo essere – dichiara l’Assessore alla Cultura e Servizi Sociali della città di Varazze, Mariangela Calcagno -. Il pregiudizio, l’odio e la persecuzione nei confronti del popolo ebraico o delle persone diverse, può riprendere vigore e forza in qualsiasi momento, in qualsiasi paese l’orrore è dietro l’angolo e il solo scudo che abbiamo e la nostra coscienza. L’antidoto, deve essere culturale e politico. È necessario far capire che la varietà delle culture e anche delle scelte politiche non deve tradursi in una strategia distruttiva dell’avversario, ma nella convivenza con l’altro, in due parole conoscersi meglio per poter convivere meglio. Quest’anno la nostra città nel ricordare l’olocausto inaugura gli inciampi col nome dei deportati di Varazze, a monito e avvertimento alle future generazioni: i giovani devono essere informati su quanto è successo e, se possibile, visitare i luoghi che ricordano il significato e la storia dell’olocausto degli ebrei: il genocidio operato dai nazisti. La Memoria è un grande aiuto per le scelte che saranno chiamati a fare. Il nostro compito è quello di coinvolgerli e di informarli.»