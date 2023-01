Giornata Raccolta Farmaco da 7 a 13 febbraio, Brunetto: sostegno da Regione Liguria

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a sostenere e promuovere, attraverso i propri canali di comunicazione, la XXIII Giornata nazionale della Raccolta del Farmaco, mettendo in particolare evidenza l’aspetto della necessità di volontari e l’elenco delle farmacie liguri aderenti.

La lodevole iniziativa durerà più giorni, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio, e sarà possibile donare un farmaco da banco. Io, per esempio, l’anno scorso mi ero recato alla Farmacia San Carlo di Borghetto S. Spirito, dove avevo donato del Paracetamolo in sciroppo a uso pediatrico perché è importante supportare le famiglie e i genitori in difficoltà.

E’ necessario che i liguri partecipino a questa iniziativa perché è un concreto atto di solidarietà in un momento in cui molte persone, anche a causa della crisi, sono in ristrettezze economiche e possono avere difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci che comunque sono necessari in caso di piccoli disturbi.

Gli organizzatori della Giornata nazionale della Raccolta del Farmaco in venti anni hanno raccolto oltre 5.6 milioni di farmaci per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro.

Nell’edizione 2022 sono state donate 485mila confezioni di medicinali per un valore superiore ai 3.8 milioni di euro, che hanno consentito di curare 600mila bisognosi presi in carico da 1807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.