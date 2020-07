Giardini Luzzati, Giovanni Giaccone presenta il suo libro Dandismo Alcolico

Finalmente… ecco “Dandismo alcolico, Meditazioni sul bere consapevole”.

La presentazione di quest’opera era prevista pochi giorni dopo l’inizio della pandemia, e non se ne fece nulla.

Appuntamento quindi venerdi 10 luglio, alle 19.30 ai Giardini Luzzati, nel cuore della vera Genova, dove l’autore Giovanni Giaccone presenterà la sua ultima fatica letteraria.

Ad accompagnarlo ci saranno Anna Chieregato e Max Manfredi, e l’incontro sarà moderato da Giulia Cassini.

Sarà una vera e propria tavola rotonda-conferenza stampa sul “bere consapevole”.

Giovanni Giaccone è giornalista ed anchorman, ma anche scrittore e sommelier. Non è certo alla sua prima fatica letteraria, visto che per l’editore Il Melangolo ha già prodotto Per “Cocktailsofia” e “L’arte di bere d’estate”.

“Nel corso della presentazione – racconta Giaccone – sarà possibile ordinare al bar alcuni dei vini più particolari e interessanti di cui si parla in “Dandismo alcolico”: dal Lambrusco di Sorbara, al Negroamaro Rosato del Salento, da un prestigioso Metodo classico Trento, per finire, last but not least, al nostrano Vermentino”.

“La scelta dei Giardini Luzzati – continua l’Autore – è dovuta al fatto che l’unico spazio attrezzato all’aperto in cui si poteva realizzare una presentazione rispettando i criteri di distanziamento per la nostra sicurezza. I tavoli saranno disposti in modo tale da rispettare tali condizioni e, non secondario, i servizi igienici a disposizione e il bar dispongono di disinfettanti con cui potersi lavare le mani seguendo i consigli anti – Covid 19”.

Insomma, noi alle 19.30 di venerdi 10 luglio saremo li! E voi?

Franco Ricciardi