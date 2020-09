Genova, tutto pronto a Calata Ovest per Libri naviganti

A Calata Ovest sbarca, “Libri naviganti” la due giorni di incontri con gli autori, venerdì 4 e sabato 5 Settembre a Genova

Tutto pronto a Calata Ovest per ospitare “Libri naviganti – Serate in banchina a tu per tu con gli autori”, manifestazione patrocinata dal Comune di Chiavari e dalla Società Economica. Un doppio appuntamento che si svolgerà nella cornice della banchina del porticciolo di Calata Ovest, dove all’ora dell’aperitivo (inizio ore 19.00) il pubblico potrà interagire con gli autori in un ambiente piacevole e raccolto. Grazie alla collaborazione con l’azienda agricola La Ricolla di Daniele Parma, ci sarà spazio anche per un brindisi sul fare del tramonto. <Ancora una volta la nostra marina si conferma punto di riferimento anche per iniziative ed eventi e non soltanto come approdo e resort galleggiante dedicato ai diportisti – spiega Eugenio Michelino, amministratore delegato di Calata Ovest – questo nuovo progetto, che stiamo sviluppando come brand culturale del Gruppo Marinedi ha già avuto un preludio a Marina di Procida e ora approda a Chiavari con questi due libri interessanti. La nostra intenzione è far navigare i libri e la cultura utilizzando il mare, che nella storia dell’uomo è sempre stato veicolo di scambio e incontro tra culture diverse. Sotto lo stesso “marchio” di Libri Naviganti abbiamo in preparazione anche un sistema di book crossing che si svilupperà nelle varie Marine e che stiamo definendo, alla luce delle normative antiCovid ma che presto presenteremo al pubblico>.