Genova, studenti in corteo contro scuola-lavoro e ministro Franco

Nella mattinata di oggi, oggi venerdì 18 febbraio, gli studenti sono scesi in piazza a Genova.

A manifestare gli studenti delle scuole superiori contro la scuola-lavoro e dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci, il sedicenne di Fermo deceduto in un incidente stradale mentre era in viaggio per uno stage di lavoro, e di Lorenzo Parelli, 18enne di Udine morto durante l’ultimo giorno di stage.

Gli studenti manifestano anche contro la decisione del ministro Bianchi di modificare l’esame di maturità e ne chiedono le dimissioni.

Gli studenti si sono dati appuntamento alle 10 davanti alla Prefettura di Largo Lanfranco. Poi il corteo ha percorso via XII Ottobre, via XX Settembre, via Fiume fino ad arrivare sotto la sede di Confindustria Genova in via San Vincenzo.

Si sono registrati disagi per la circolazione.

A organizzare la manifestazione sono stati il collettivo Vedo Terra e Colombo autogestito, Cobas e Usb.