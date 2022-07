Questa mattina intorno alle 9.30, Via Cecchi è stata chiusa da via Magnaghi a via Rimassa per un grosso ramo pericolante.

Il rischio di caduta sulla carreggiata ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operatori di Amiu.

I Pompieri hanno utilizzato una gru ed una motosega per tagliare il ramo pericolante, a circa sei metri di altezza.

Amiu si è occupata di rimuovere il legname e il fogliame.

La strada è stata poi riaperta.