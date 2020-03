Genova, Piana: consiglio comunale di domani rinviato per emergenza coronavirus

Il presidente del consiglio comunale di Genova Alessio Piana con riferimento alle misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale della diffusione del virus Covid19, adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, oggi ha comunicato che la seduta il consiglio comunale di domani e le commissioni consiliari previste dal 9 al 13 marzo non avranno luogo.

Giovedì 12 marzo in Sala Rossa si riunirà la conferenza dei capigruppo per valutare la futura programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Le postazioni per i consiglieri saranno attrezzate per garantire il rispetto per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto della normativa in materia.

Analoga misura di distanziamento sarà adottata per la giunta comunale, gli uffici della segreteria generale e per i giornalisti.

Inoltre, sino alla vigenza delle attuali normative in materia, le eventuali future sedute di consiglio comunale e di commissioni consiliari si svolgeranno senza la presenza del pubblico, in modo da garantire quanto previsto dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid19.