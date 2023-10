Genova, incidente tra moto e auto. Motociclista grave

Un incidente è avvenuto questa mattina in via Fereggiano: scontro tra auto e moto.

Un uomo dell’età di 35 anni a bordo della sua moto si è scontrato con un auto, nel forte impatto il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’ incidente si è avvenuto questa mattina 17 ottobre in via Fereggiano tra Quezzi e Marassi. Sono subito intervenuti i soccorsi chiamati dai passanti presenti nel momento dell’incidente.

Il centauro ha riportato un trauma toracico e si è rotto una spalla, è stato soccorso dall’ automedica Golf3. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato in codice giallo al San Martino da un’ambulanza della Nuova Volontari di San Fruttuoso. Inizialmente si era diagnosticato il rosso dato che la dinamica sembrava ancora più grave.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi essenziali per chiarire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi da Quezzi verso il centro cittaidino per chi usa la macchina per lavoro o accompagna i bambini all’asilo o alla scuola. ABov