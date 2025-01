Un audace furto ha scosso il centro di Genova nella serata di sabato. Un uomo di circa 50 anni è riuscito a sottrarre un prezioso Rolex Daytona del valore di 22mila euro da una gioielleria situata in largo Eros Lanfranchi, di fronte alla prefettura.

La dinamica del furto

Il colpo è stato messo a segno poco prima dell’orario di chiusura. L’uomo ha finto di essere interessato all’acquisto del costoso orologio e ha simulato un pagamento con carta di credito, che è stato volutamente portato al fallimento. Approfittando della momentanea distrazione del gioielliere, ha afferrato il Rolex e si è dato alla fuga, dirigendosi verso piazza Corvetto, dove è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Subito dopo il furto, il personale della gioielleria ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della Questura di Genova sono intervenuti prontamente, avviando le ricerche del ladro. Parallelamente, la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo nel negozio per raccogliere indizi e tracce utili all’identificazione del malvivente.

Sicurezza sotto i riflettori

L’episodio, avvenuto in una zona generalmente frequentata e sorvegliata, solleva interrogativi sulla sicurezza nei centri urbani, anche in aree centrali come largo Lanfranchi. Le autorità invitano i commercianti a mantenere alta l’attenzione e a dotarsi di strumenti di sicurezza avanzati, come sistemi di videosorveglianza e casseforti di ultima generazione.

