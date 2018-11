Genova, festa anniversario sede CasaPound: campagne Sos Sicurezza e Degrado

“Alla presenza di un folto pubblico,soprattutto di giovani, ieri si è svolta la festa per il 1° Anniversario dell’apertura della Risoluta ossia la sede di CasaPound a Genova”.

Lo ha riferito oggi l’ex vicepresidente di Regione Liguria e attuale militante di CasaPound Gianni Plinio.

Negli interventi di Ettore Rivabella e di Plinio “si è rilevato come il coraggioso impegno dei militanti soprattutto nelle scuole e in alcuni quartieri difficili abbia fatto conquistare simpatia e consenso al movimento che vuol sempre più diventare un forte punto di riferimento per quei genovesi e quegli italiani che vogliono battersi per un cambiamento reale nel nome dell’amor di Patria ,della sovranità nazionale, della giustizia sociale e della libertà”.

Inoltre, prosegue la raccolta di generi alimentari per i più bisognosi e sono state lanciate due nuove campagne sociali denominate “Sos Sicurezza” e “Sos Degrado” volte a risolvere alcuni problemi a Genova e a coinvolgere direttamente i cittadini.