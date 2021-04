Genova, dal Palazzo della Meridiana l’energia del swing

Giovedì 29 Aprile alle ore 18 Palazzo della Meridiana incontra Your Swing in diretta streaming su Facebook e YouTube

“Palazzo della Meridiana Incontra… Your Swing. La passione e l’energia della musica e dei balli vintage. Lezione con esibizione finale”, Giovedì 29 aprile alle ore 18, con Davide Rizzo e Valentina Liotta e una loro lezione gratuita in streaming sui canali Facebook e Youtube con esibizione finale degli allievi.

Your Swing è un’Associazione nata a Genova nella primavera del 2017, guidata da un Team di nove appassionati insegnanti (Davide, Valentina, Susanna, Matteo, Beatrice, Valentina, Andrea, Benedetta e Barbara).

Your Swing propone corsi di Lindy Hop e Solo Jazz, organizza eventi di musica e ballo, ma anche incontri con musicisti, lezioni sulla musicalità e chiacchierate storiche sulla Swing Era.

Nell’arco di poco tempo l’Associazione è diventata una realtà molto apprezzata sulla scena non soltanto locale e seguitissima sui Social Network.

Davide e Valentina, fondatori della scuola, insegnano a Genova e come ospiti di importanti Festival Swing in tutta Italia. Il Team insegnanti Your Swing è anche un gruppo spettacolo che si esibisce in teatri e in occasione di eventi internazionali.

Per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018, Your Swing ha organizzato a Genova il “Norma Miller Weekend” nel quale, accanto a insegnanti e band di grande prestigio, è stata ospite The Queen of Swing – Ms Norma Miller – protagonista della scena del Lindy Hop durante gli anni ’30 e ’40 e ambasciatrice dello Swing in tutto il mondo.

Il 2019 è stato l’anno del primo “Your Swing Super Weekend”, Festival con insegnanti internazionali e musicisti di livello mondiale, che ha riscosso un grandissimo successo.

Nel 2020 Your Swing ha continuato a crescere, ampliando la sua attività sul territorio genovese grazie a nuove e prestigiose sedi, e consolidando la sua presenza nel panorama Swing italiano con interviste, Festival online, lezioni e interventi sulla storia della musica e del ballo.

L’allegria, l’entusiasmo e la voglia di migliorarsi di tutto il Team sono gli ingredienti che fanno di Your Swing un punto di riferimento per una comunità Swing accogliente e inclusiva, attenta alle radici culturali e musicali del nostro ballo e sempre pronta a scatenarsi in pista con gioia e passione.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

Il progetto “Palazzo della Meridiana incontra…” è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e ha il patrocinio di Regione Liguria.

Segui QUI la diretta YouTube / Segui QUI la diretta Facebook