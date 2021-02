Genova, dal Palazzo della Meridiana l’arte dei fiori in carta

Giovedì 4 marzo 2021 alle ore 18 “Palazzo della Meridiana incontra… E.D.F.A. Genova (Ente Decorazione Floreale per Amatori), per scoprire la meravigliosa arte dei fiori di carta.

Paola Scoccimarro e Fiorella Gaggero, insegnanti, dimostratrici e giudici, ci mostreranno come realizzare degli splendidi fiori di carta.

Per fermare la bellezza dei fiori nel tempo da sempre si è cercato di farlo utilizzando materiali diversi. Le prime testimonianze dell’imitazione dei fiori naturali riguardano l’antica Cina e l’India primitiva. La diffusione di quest’arte raggiunse l’Occidente, si sviluppò nel corso dei secoli ed ancora oggi è apprezzata e seguita da molti. Nell’Arte Floreale si impiegano materiali naturali ma anche, con grande creatività, materiali artificiali: DALIE e CARTA CRESPA saranno le protagoniste di questo incontro.

Paola Scoccimarro è insegnante, dimostratrice, giudice internazionale e insegnante a Genova all’ E.D.F.A. (Ente Decorazione Floreale per Amatori). La sua passione per l’arte floreale l’ha portata a tenere seminari, dimostrazioni, workshop in Europa, USA, Giappone, India; ha partecipato a concorsi internazionali in giro per il mondo. I suoi Floral design sono pubblicati in Italia e all’estero. Ha collaborato con Daniel Ost, il “guru” belga della decorazione floreale e con la Manako Flower Academy giapponese.

Fiorella Gaggero. Insegnante, Dimostratrice, Giudice. Insegna a Genova all’ E.D.F.A. (Ente Decorazione Floreale Ama-tori). La sua grande passione l’ha portata a condividere esperienze floreali in Italia e all’estero. Ha rappresentato la nostra nazione con la composizione onoraria alla WAFA (World Association of Floral Artists) India, Jaipur – Febbraio 2020.

Introduce l’incontro Francesca Cosentino dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana.

INCONTRI IN PROGRAMMA

PUNTATA 14 Giovedì 11 marzo ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … CircuitOrientale ASD. La danza orientale tra femminilità, vitalità e sensualità. Una lezione gratuita con esibizione finale.

PUNTATA 15 Giovedì 18 marzo ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Capurro Ricevimenti. I Cocktail secondo noi. Classici e non.

PUNTATA 16 Giovedì 25 marzo ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Simone Regazzoni. Due libri per un autore. Presentazione dei libri “I segni del male” e “La palestra di Platone”