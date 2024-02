Genova ‘Città dell’Inno Nazionale, 20 e 21 febbraio celebrazioni con la Filarmonica Sestrese

Grande l’evento tra il 20 e il 21 febbraio che vedrà Genova proclamata “Città dell’Inno Nazionale”, protagonista la Filarmonica Sestrese che il 10 dicembre 1847 prese parte alla prima esecuzione del Canto degli Italiani in Oregina.

Da anni l’associazione musicale sestrese persegue questo obiettivo e grazie al Comune di Genova ha reggiunto questo traguardo.

Il programma deila due giorni è il seguente: martedì 20 febbraio alle ore 15 a Palazzo Tursi proclamazione di “Genova Città dell’Inno Nazionale” ed esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della Filarmonica Sestrese nella Sala Rossa del Consiglio Comunale, seguirà mercoledì 21 febbraio dalle ore 20:30 il Grande Concerto “Genova Città dell’Inno – 175° della morte di Goffredo Mameli”, Direttore il Maestro Matteo Bariani, evento con il Patrocinio del Comune di Genova, la partecipazione della Fondazione Teatro Carlo Felice e la Camera di Commercio di Genova. Con l’Alto Patronato del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Un po’ di storia

Appunti del Sig. Nicolò Pomati, segretario della Società Filarmonica Banda Municipale di Sestri Ponente che visse queste vicende politico-sociali tra il 1847 e il 1849: “La Società Filarmonica di Sestri sempre e ovunque accorse per portare gioia con la sua musica e sostegno con la filantropia. Ed infatti, la nostra Banda, fra le prime Musiche cittadine di allora, sosteneva quella memoranda gita di Oregina, preludio appunto della grande epoca, in mezzo al plauso di tutta la Cittadinanza Genovese, che al grido di Viva Sestri, l’accompagnava con fragorosi battimani, e sulla Piazza dell’Annunziata facendole dono di una vecchia Bandiera a mezzo del Patrizio Farrugiana”

“Fu questa nobile e vecchia Società Filarmonica lustro e decoro di questo bel Paese, che tra il 1848 e il 1849 (morte di Mameli) quando la nostra gioventù veniva chiamata alla difesa della Patria, prendeva l’iniziativa di svariati e pubblici divertimenti, per sovvenire alla miseria delle povere famiglie i di cui figli erano chiamati sotto le armi; mentre essa stessa favoriva il suo contingente alle Patrie Battaglie, tanto nelle file Garibaldine, quanto in quelle dell’Esercito. Quando poi l’Eroe dei due Mondi, Giuseppe Garibaldi, domandava alla Patria un milione di fucili, la nostra brava Società Filarmonica rispondeva ancora all’appello, iniziando una Grande Soirèe Danzante, l’introito della quale fruttava cospicua somma, che veniva inviata al Comitato di Soccorso”. Dai primi Cinquant’anni della Banda Municipale di Sestri Ponente Di Francesco Gerolamo Orelli e Secondo Orfeo Pizzorno, II^ Edizione del 1899.

Nel dettaglio il programma del concerto “Genova Città dell‟Inno”:

Fratelli d‟Italia M. Novaro

Ave Maria per violino e orchestra di fiati A. Dodero con arrangiamento del Maestro. Bariani

Brindisi da “Traviata” G. Verdi strum. M. Bariani

El Jardin de Las Esperides, poema sinfonico in quattro quadri per banda sinfonica Josè Suner-Orio

Star Wars, suite Sinfonica di John Williams con arrangiamento J. De Meij, M. Bazzano, M. Rapetti, D. Hunsberger Main Theme, The Cantina Band, The imperial March, Princess Leia‟s Theme, Battle in the Forest, Yoda‟s Theme, Theme Reprise, Across the Stars, The Throne Room and finale, musicisti Eliano Calamaro Violino, Elisabetta Isola Soprano, Silvano Santagata Tenore, Matteo Bariani Direttore, Filarmonica Sestrese Orchestra di Fiati e Percussioni

Marcello Di Meglio