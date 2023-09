Genova, 35enne marocchino continua a picchiare la moglie: arrestato

I carabinieri del Comando provinciale di Genova lo scorso fine settimana hanno arrestato due stranieri e un italiano, a seguito dell’aggravamento di specifiche misure a cui erano già sottoposti, e hanno denunciato altre tre persone.

Si tratta di un marocchino di 35 anni, gravato da pregiudizi di polizia, arrestato a seguito della reiterazione del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente, vittima delle violenze.

Di un marocchino di 30 anni poiché ha violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata disposto dal giudice.

Di un imprenditore 50enne italiano, che è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le 3 persone sono una studentessa 20enne genovese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che è stata fermata e perquisita per un controllo identificativo presso la stazione ferroviaria di Campo Ligure ed è stata trovata in possesso di 15 grammi di hashish.

Un 25enne tunisino, con pregiudizi di polizia, per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, false attestazioni sulla propria identità e danneggiamento, che nei pressi della stazione ferroviaria di Cogoleto ha infastidito i passanti e danneggiato con un bastone un’auto che transitava.

Un 40enne italiano che è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico per quasi 4 volte superiore a quello consentito. Patente ritirata.