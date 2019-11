Genoa-Torino, Motta: Granata squadra molto forte

Il Genoa affronta il Torino in una sfida casalinga molto importante per il futuro della squadra e Thiago Motta sa bene di giocarsi molto nella gara odierna.

“Ma non so cosa stia accadendo – ha spiegato Thiago Motta, tecnico del Genoa -. Da quello che vedo da fuori posso dire che a livello di singoli sono una grande squadra. Mi piace molto come approcciano la partita con o senza palla, di sicuro affronteremo una squadra forte. Dovremo essere preparati per tutto quello che possa succedere oggi in campo. Il Torino è una squadra forte e noi dobbiamo essere tutti al cento per cento per fare una buona partita”.