Genoa, test amichevole sabato contro l’Alessandria al Moccagatta

Sabato 4 settembre 2021, ore 15, allo stadio Moccagatta si gioca Alessandria-Genoa.

E’ il battesimo del rinnovato impianto, uno stadio storico che ha ricevuto quest’estate una importante opera di ristrutturazione, in occasione della promozione dei “Grigi” in serie B.

Il test con il Genoa si giocherà a porte chiuse, in atteso di definire l’iter burocratico che permetterà alla società piemontese di aprire al pubblico gli spalti, con buona probabilità già dalla prossima sfida in campionato, prevista per sabato 11 settembre contro il Brescia.

Per il Genoa un test di livello, che permetterà all’allenatore Davide Ballardini di raccogliere ulteriori indicazioni in vista della ripresa del campionato, quando il Genoa volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari.