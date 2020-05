Genoa, terza serie di tamponi negativi per i rossoblù

Sono molto positivi i test sanitari effettuati sui calciatori del Genoa per appurare possibili casi di positività da Coronavirus nella rosa di Davide Nicola.

Proseguono i lavori in casa Genoa. La squadra rossoblu, che nei giorni scorsi è tornata ad allenarsi singolarmente a Pegli, nella giornata di oggi ha effettuato il terzo giro di tamponi e, anche in questo frangente come in quelli precedenti, tutti i componenti del “Gruppo Squadra” sono risultati negativi.

Domani allenamento collettivo – Pertanto dalla giornata di domani potranno riprendere al centro sportivo “Gianluca Signorini” gli allenamenti collettivi seguendo il protocollo della Federazione e approvato dal Governo.