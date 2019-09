Genoa, società vicina alla squadra alla vigilia di Roma

Ridare gas dopo la frenata nelle ultime partite. Due sconfitte e un pareggio. Il Genoa fa quadrato dopo un’estate con tante luci e l’alba di una partenza positiva in campionato. Un pareggio e una vittoria. In occasione dell’allenamento svolto al centro sportivo intitolato a Gianluca Signorini, il presidente Enrico Preziosi è arrivato per seguire i lavori direttamente dai nuovi, spettacolari campi prima del pranzo in club-house. Con lui l’ad Zarbano, il responsabile dell’area tecnica Capozucca e il club manager Rossi. Il modo più immediato per allenare il senso di gruppo e unità, nell’accezione più estesa e allargata a tutte le componenti, e di vivere l’antevigilia della sfida con la Lazio captando gli umori e seguendo la preparazione con mister Andreazzoli, lo staff e i giocatori.