Genoa, rifinitura in vista della sfida con la Spal

Ritrovo pomeridiano al Centro Gianluca Signorini e sessione collettiva agli ordini del tecnico Nicola e del vice Cacicia.

Il mantra non cambia prima del match interno con la Spal in programma domenica al Ferraris (h 17:15). I ferraresi sono reduci dalla sconfitta interna con l’Udinese e, in mattinata, sono tornati al centro sportivo G.B. Fabbri per seguire le direttive di mister Di Biagio.

Per il Grifone oggi è la seconda seduta orientata sul match con i biancazzurri, la penultima in considerazione del calendario concentrato. Dopo i controlli medici, gruppo in sala video.

In campo hanno tenuto banco le esercitazioni per reparti a cura dello staff, le ricostruzioni situazionali di fasi di gioco e una partitella per collaudare gli schemi. Sabato è giorno di rifinitura e trasferimento in ritiro. Una sfida fondamentale per Pandev e compagni, preparata limando i dettagli con la massima attenzione.