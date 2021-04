Genoa, programma misto alla ripresa del campionato

Fine della due giorni di riposo. Sotto con il lavoro e la nuova settimana per il match con la Juventus, attesa dalla sfida infrasettimanale con il Napoli per il recupero. Da mister Ballardini, ai giocatori. Ai componenti gli staff. L’adunata è scattata per tutti al centro sportivo dopo le festività pasquali. Lo staff tecnico, che per mercoledì ha fissato una doppia seduta, ha srotolato sul tappeto un programma misto toccando diversi aspetti. Addestramenti dopo la messa in moto. Ma anche prove tattiche, mini-partitelle, possesso palla e un lavoro a secco per riprendere smalto. Per la trasferta di Torino, il tecnico non avrà Strootman. Il nazionale olandese è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Con l’ammonizione rimediata contro la Fiorentina, Zajc è invece entrato in diffida.