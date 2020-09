Genoa, primo test match mercoledì contro il Carpi

Il Genoa sta ancora pianificando il proprio mercato con una rosa ancora incompleta e trattative che stanno andando alle lunghe.

Anche il programma delle amichevoli per ora era praticamente nullo con alcune sgambate organizzate in famiglia e nulla di più.

Ora la società rossoblu ha scelto di rompere il ghiaccio e sarà il Carpi il primo test per la squadra di Maran.

La partita si disputerà il mercoledì 9 alle ore 15 a Genova.

Il Carpi sono una compagine attualmente in Serie C. Sarà dunque un test subito impegnativo per testare il punto della preparazione atletica in vista dell’esordio contro il Crotone.

