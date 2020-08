Genoa, prima settimana di vacanze per il Grifone

E’ ancora fresco nell’immaginario collettivo il finale di campionato vissuto sul filo. Da pochi giorni i giocatori sono in vacanza per recuperare le energie, fisiche e nervose, lasciate per strada in un tempo compresso dal susseguirsi degli impegni tra turni infrasettimanali o fine settimana. E’ di oggi invece il compleanno di Filip Jagiello, prezioso jolly pescato dal mazzo. Il centrocampista polacco, originario di Lubin, ha compiuto 23 anni ed è rientrato nel proprio Paese per unirsi a famigliari e amici. Il gol della vittoria procurato nello scontro diretto con il Lecce, insieme all’assist per la rete di Lerager che è valsa il successo nel derby, hanno portato fieno nella cascina rossoblù e rivalutato una stagione iniziata in sordina.