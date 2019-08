Genoa, Preziosi: Stiamo operando con oculatezza

Brillano davanti agli occhi i campi color smeraldo. Nel giorno dell’inaugurazione il presidente Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. “Mi ero ripromesso di non parlare, lo faccio per rispetto nei vostri riguardi. I lavori al centro sportivo verranno ultimati nel giro di due mesi. Avremo una struttura adeguata: qualcosa è stato fatto in questi anni. Siamo soddisfatti pensando alle fosse ardeatine che trovai al mio arrivo. Quest’anno ho cercato di mettere più oculatezza, più attenzione rispetto alle stagioni recenti. L’ho fatto per me, i tifosi, la società. Il ricordo di Firenze è vivo. Limitarsi al nome di Schone sarebbe un errore, perché il motore di una squadra è sempre il gruppo. Abbiamo rinunciato a lasciare andare diversi giocatori. A meno di offerte irrinunciabili, gli intoccabili per il mister sono fuori mercato. Il Genoa è una società in vendita. Spero che si presenti un compratore serio. Nel mondo del calcio all’orizzonte se ne vedono pochi. E poco affidabili”.